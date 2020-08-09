Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Son 24 saatte, 61 bin 446 test yapıldı. 1182 yeni vaka tespit edildi. 15 kişi vefat etti. 1103 kişi ise COVID-19'u yendi.

Böylece toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816'ya çıktı. Vaka sayısı ise 240 bin 804'e yükseldi. 5 bin 844 kişi COVID-19 nedeniyle vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 223 bin 759'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü" dedi.

Ayrıca Bakan Koca, 25 ilde son 2 gündür entübe hastanın bulunmadığını açıkladı.