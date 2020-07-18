Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 201 bin 13'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 918 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. 1179 kişinin iyileşmesiyle yeni tip koronavirüsü yenenlerin sayısı 201 bin 13'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Son 24 saatte 918 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. 40 bin 943 koronavirüs testi yapıldı. Bugün, 1179 kişi COVID-19'u yendi.
Böylece Türkiye'de 4 milyon 232 bin 67 COVID-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 218 bin 717'ye yükseldi. 5 bin 475 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 201 bin 13'ye yükseldi.
1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ReifcmNCkw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2020
Sağlık Bakanı Koca, "1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı" dedi.
Koca ayrıca, son 3 günde en çok vaka görülen beş ili; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır olarak açıkladı. En az vaka görülen beş ilimiz ise Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın.
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