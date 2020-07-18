Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son 24 saatte 918 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. 40 bin 943 koronavirüs testi yapıldı. Bugün, 1179 kişi COVID-19'u yendi.

Böylece Türkiye'de 4 milyon 232 bin 67 COVID-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 218 bin 717'ye yükseldi. 5 bin 475 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 201 bin 13'ye yükseldi.

1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ReifcmNCkw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2020

Sağlık Bakanı Koca, "1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı" dedi.

Koca ayrıca, son 3 günde en çok vaka görülen beş ili; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır olarak açıkladı. En az vaka görülen beş ilimiz ise Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın.