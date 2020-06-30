Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 173 bin 111'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 1293 yeni vaka tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 1302 kişinin Covid-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 173 bin 111'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Bakan Koca, son 24 saatte, 50 bin 492 test yapıldığını açıkladı. Son 24 saatte 1293 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 16 kişi vefat etti. 1302 kişi ise yeni tip koronavirüsü yenerek hastalığı atlattı.
Böylece Türkiye'de toplam vaka sayısı, 199 bin 906'ya yükseldi. Toplam can kaybı da 5 bin 131 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 173 bin 111'e yükseldi.
Bugüne dek uygulanan test sayısı ise 3 milyon 381 bin 650'ye çıktı.
Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/BF9nshPW0H— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020
Bakan Koca, "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın" dedi.
Ayrıca Bakan Koca, vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı olunmadığını belirtti.