Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Bakan Koca, son 24 saatte, 50 bin 492 test yapıldığını açıkladı. Son 24 saatte 1293 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 16 kişi vefat etti. 1302 kişi ise yeni tip koronavirüsü yenerek hastalığı atlattı.

Böylece Türkiye'de toplam vaka sayısı, 199 bin 906'ya yükseldi. Toplam can kaybı da 5 bin 131 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 173 bin 111'e yükseldi.

Bugüne dek uygulanan test sayısı ise 3 milyon 381 bin 650'ye çıktı.

Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/BF9nshPW0H — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020

Bakan Koca, "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın" dedi.

Ayrıca Bakan Koca, vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı olunmadığını belirtti.