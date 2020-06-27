Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 169 bin 182'ye yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 1372 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. 1984 kişinin Covid-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 169 bin 182'ye yükseldi.
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Etiketler: son dakika sağlık bakanı Fahrettin Koca türkiye günlük koronavirüs tablosu türkiye covid-19 son durumSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 20:14
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