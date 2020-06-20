Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Tabloya göre son 24 saatte, 1248 yeni vaka tespit edildi, 22 kişi yaşamını yitirdi. 1312 kişinin iyileşmesiyle koronavirüsü atlatanların sayısı 158 bin 828'e yükseldi.

Türkiye'de bugüne kadar 2 milyon 904 bin 744 koronavirüs testi yapıldı, 186 bin 493 kişi virüse yakalandı. Toplam can kaybı 4927 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 158 bin 828'e yükseldi. Türkiye'de bugün toplam 41 bin 112 Covid-19 testi yapıldı.

Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VK162fvBue — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 20, 2020

Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46" dedi.

Bakan Koca, tedbirlerle aradaki farkın açılması gerektiğini vurguladı.