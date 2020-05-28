Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 1182 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 30 kişi yaşamını yitirdi. Bugün 1576 kişinin iyileşmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 124 bin 369'a yükseldi.

Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0dDAqOFQQu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020

Türkiye'de bugüne dek toplam 1 milyon 928 bin 209 kişiye koronavirüs testi uygulandı.

Bugün bin 182 kişinin iyileşmesiyle, Covid-19'u atlayan hasta sayısı 124 bin 369'a yükseldi. 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı da 4 bin 461'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test sayısının düne göre yüzde 1,6 ortanında arttığını belirterek, "Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla" dedi.