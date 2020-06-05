Türkiye'de 133 bin 400 kişi koronavirüsü yendi
Türkiye'de son 24 saatte 930 yeni vaka tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1622 artarak 133 bin 400’e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 930 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 168 bin 340, can kaybı 4 bin 648 oldu.
Son 24 saatte, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 133 bin 400 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, "İyileşen hasta sayısında artış var, artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı, izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır" dedi.
İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/DxWUZCz68Y— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2020