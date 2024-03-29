Türkiye yerel seçim için sandığa gidiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti;

Yerel seçimlerde pusula sayısı fazla. Büyükşehirleri konuşacak olursak, 3 temel pusula var. Bir de muhtarlık pusulası diyeceksek 4 pusula demektir bu. 3 pusula biri büyükşehir beyaz renkte belirlenen pusula, birisi ilçe belediye başkanlığı için olan pusula, birisi de belediye meclis üyeliği için olan pusula, Mavi olan belediye başkanlığı, sarı olan belediye meclis üyesi olan pusula. Tek zarf olacak. Açık mavi bir zarf. 3 pusula, muhtarlık pusulası hariç, tek zarf mühürle birlikte kendisine verilecek ve herkes oy kullandıktan sonra oyunu sandığa atacak.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim öncesi bilgilendirme toplantısında konuşuyor. https://t.co/zVQ0aBtueM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 29, 2024

"Kimlik şart, herkes kendi sandığında oy kullanacak"

Tek zarf ilkesinin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Yine kimlik ile oy kullanılacağını ifade etmek istiyorum. Yine herkes ancak kendi sandığında oy kullanabilecek. Türkiye'de 61 milyon 441 881 seçmen var. Son yasal değişiklikten sonra herkes zaten seçmen, herkesin bir sandığı var. Ama herkes seçmen olduğu sandıkta oyunu kullanmak zorunda. Dolayısıyla başka yerde bulunuyorsa seçmenlerimiz o seçmen olduğu yere intikal etmesinde fayda var.

"Sandıkların toplamı 250 bin 903"

İlk kez oy kullanacak olan 1 milyon 32 bin 610 seçmenimiz var. Yine seyyar sandık kurulacak uzun bir süredir devam eden tarz bu. Bin 2 seyyar sandık kurulacak. Toplam sandık sayısı Türkiye'de 250 bin 903. Hem seyyar sandık, hem cezaevi sandığı ve diğer sandıkların toplamı 250 bin 903. Seçim günü çok önemli, akşamı da çok önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun. Çok iddialı bir şekilde seçimi çok hızlı bir şekilde alan, toplayan ve aynı zamanda seçim sonuçlarını analiz eden ve itiraz şikayetlerini de bu sistem içinde koordine eden bir partiyiz.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gözetimin ve denetiminde bu süreç işliyor. Yüksek Seçim Kurulu da almış olduğu kararlarla bu sürecin şaibesiz, şüphesiz, problemsiz bir şekilde işlemesine çalışıyor. Zaten sandık sonuç tutanaklarını bütün partilerle paylaşacak olması, paylaşıyor olması da Yüksek Seçim Kurulu'nun farkı diye düşünüyorum. Çünkü, Yüksek Seçim Kurulu'na sandık sonuç tutanakları biraz geç geliyor doğru. Ama geldikçe de bütün partilerle paylaşıyor.

Aynı şekilde o gün ortaya çıkacak hususları karara bağlıyor. Bir kaç karar var. Mesela, muhtar ve ihtiyar heyeti azalarının sandıkta görev yapıp yapmaması bundan önceki süreçte hep sorundu. YSK, dün aldığı kararla onların sandıkta olmasının önünde bir engel görmedi. Sayım başlar, sayım başladıktan sonra onlar sandıkta rol almış olsa bile kendilerine isim çıkmaya başlasa bile sandıkta yer almaya devam ederler. Bunun YSK kararına bağlanmış olduğunu ifade etmek istiyorum.

Ayrıca, iftar saatine denk geliyor sayım ve döküm işlemleri. YSK, ara vermeksizin iş ve işlemlere devam edilmesi gerektiğine ilişkin kararını verdi. Dolayısıyla ilçe seçim kurulları, sandık kurulları da buna göre davranacak.