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Gündem
AA 29.03.2024 10:44

Yaklaşık 5 bin genç "GençKart" sahibi oldu

Mart başından bu yana 18 yaşındaki 5 bin genç "GençKart" sahibi oldu.

Yaklaşık 5 bin genç "GençKart" sahibi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mart ayının başında başlattığımız uygulamamız ile bugüne kadar yaklaşık 5 bin gencimiz GençKart'lı oldu. Gençlerimiz bugüne kadar 43 farklı tiyatro etkinliğine, 24 farklı opera ve bale etkinliği ile 35 farklı AKM-CSO'daki etkinliklere ücretsiz katılım sağladı" ifadelerini kullandı.

Müze ve ören yerleri ücretsiz ziyaret edebilecek

Gençlerin bir yıl kullanabileceği "GençKart" başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini hatırlatan Ersoy, "GençKart" ile kültür ve sanat kurumlarının etkinliklerine katılabileceklerini, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceklerini söyledi. 

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze
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