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Gündem
AA 29.03.2024 10:25

Bakan Göktaş: 31 Mart yepyeni bir başlangıç olsun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "31 Mart, hiç durmadan büyümenin, gelişmenin, yepyeni bir başlangıcı olsun" dedi.

Bakan Göktaş: 31 Mart yepyeni bir başlangıç olsun
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı.

Göktaş, bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçede bakılan her yerde sosyal belediyeciliğin bir eserinin göze çarptığını söyledi.

Dar gelirli vatandaşlara arsa ve proje desteği, tabiat parkları, Aile Sağlığı Merkezi, evde bakım hizmetleri gibi projelerle hiç kimsenin yalnız ve çaresiz bırakılmadığını kaydeden Göktaş, şöyle konuştu:

"31 Mart, hiç durmadan büyümenin, gelişmenin, yepyeni bir başlangıcı olsun. Emirdağ sevinsin, Afyonkarahisar gelişsin, Türkiye büyüsün. En güzel sonuçlara ancak sizin desteklerinizle ulaşabiliriz. Benim memleketime inancım tam. El ele gönül gönüle vereceğiz Afyonkarahisar, Emirdağ 1 Nisan'dan itibaren AK Parti belediyeciliğiyle birbirinden güzel projeleriyle yoluna devam edecek."

Programda, Emirdağ Belediye Başkanı ve adayı Serkan Koyuncu da bir konuşma yaptı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Yerel Seçim 2024 Seçim Afyonkarahisar
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