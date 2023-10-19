Türkiye ve Ürdün'den Gazze'ye sağlık yardımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamının ardından Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile görüştü.

Bakan Koca, Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün ile planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmlere başladıklarını açıkladı.

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Bakanı diğer ülkelerin Sağlık Bakanları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yöneticileri ile yapmış olduğum görüşmeler konusunda bilgilendirdim. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimize yardımcı olabilmek için koordinasyon içerisinde ortak çalışma teklifinde bulundum.

Bu çerçevede, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize hava yoluyla nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu diğer görüşmelerimde olduğu gibi Ürdünlü mevkidaşıma da ilettim. Kendisi ülkemizin işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye’ye müteşekkir olduklarını belirttiler.

Sayın Bakan ile görüşmemiz neticesinde sahada gerçekleştirilmesi mümkün olan işbirliği alanlarında planlama ve koordinasyon yapılabilmesini teminen Ürdün ve Türk yetkililerin öncelikle çevrimiçi toplantı yoluyla istişarelere hemen başlamasını ve gerek duyulması halinde fiziki çalışmaya geçilmesini, bu faaliyetleri gerçekleştirilirken Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ve Ürdün Ülke Ofislerinin de bizimle birlikte koordinasyon çalışmalarında bulunması hususlarında mutabık kaldık"