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Gündem
AA 19.10.2023 16:49

Millet Kütüphanesinden Arnavutluk’a kitap bağışı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Arnavutluk Ulusal Kütüphanesine kitap bağışında bulundu.

Millet Kütüphanesinden Arnavutluk’a kitap bağışı
[Fotograf: AA]

Başkent Tiran’daki Arnavutluk Ulusal Kütüphanesinde düzenlenen kitap teslim törenine Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi Müdürü Piro Misha ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Atay burada yaptığı konuşmada, 2023’ün önemine değinerek, bu yılın hem Türkiye ile Arnavutluk arasındaki diplomatik ilişkilerin hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin çok özel olduğunu vurgulayan Atay, "İki ülke arasında tarihi, sosyal ve kültürel bağlar çok sıkı. Bu ilişkimize uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizden 200’ün üzerinde eseri Arnavutluk Ulusal Kütüphanesine hediye olarak takdim ettik." diye konuştu.

Millet Kütüphanesinden Arnavutluk’a kitap bağışı

Atay, büyükelçilik olarak bu bölümün canlı tutulması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi.

Misha da Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği ile Cumhurbaşkanlığına, bağışlanan kitaplar için teşekkür etti.

Kitap bağışıyla kütüphanelerinin zenginleştiğini kaydeden Misha, büyükelçi Atay ile yaptıkları görüşmede Türkiye ile uzun soluklu işbirliği konularını görüştüklerini bildirdi.

Millet Kütüphanesinden Arnavutluk’a kitap bağışı

Kitapların büyük bir bölümüyle kütüphanede Osmanlı döneminin yanı sıra modern Türk kültürü için de özel bir alan oluşturacaklarını belirten Misha, kitapların okuyucu ve araştırmacıların kullanımına sunulmasının önemine işaret etti.

Atay ve Misha kitap bağışlama belgesini imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden Arnavutluk Ulusal Kütüphanesine 222 başlıkta olmak üzere farklı konulardan Türkçe, Arnavutça ve İngilizce yaklaşık 400 nüsha bağışlandı.​​​​​​​

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