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Gündem
AA 19.10.2023 17:35

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli ifadeye çağırıldı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 5 şüpheli mevcutlu olarak ifadeye çağırıldı.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli ifadeye çağırıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında, aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheliyi mevcutlu olarak ifadeye çağırdı.

Şüphelilerin, polis eşliğinde Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikleri öğrenildi.

Ne olmuştu?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti

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