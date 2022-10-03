Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün Libya'ya gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında Türkiye ile Libya arasında birçok alanda iş birliği için imzalar atıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Libya ziyaretinde enerji, savunma, ticaret ve iletişim alanlarında iki ülke arasında iş birliğini güçlendirici önemli adımlar atıldığını, mutabakatlar imzalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın talimatıyla, Dışişleri Bakanımız @MevlutCavusoglu başkanlığında gerçekleştirdiğimiz Libya ziyaretinde enerji, savunma, ticaret ve iletişim alanlarında ülkelerimiz arasında iş birliğini güçlendirici önemli adımlar atıldı, mutabakatlar imzalandı. pic.twitter.com/O3V5jvQlHb — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 3, 2022

Türkiye ve Libya, dezenformasyona karşı birlikte hareket edecek

İletişim alanındaki anlaşmaya göre, Türkiye ile Libya arasında eğitim ve değişim programları düzenlenecek.

Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede beraber hareket edilecek. Ortak Çalışma Komisyon toplantılarının başlatılması adına gerekli çaba gösterilecek.

Resmi haber ajansları arasında iş birliği teşvik edilecek. Görsel, işitsel ve elektronik içeriğin karşılıklı değişimi gerçekleştirilecek.

