Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!#MSB pic.twitter.com/nv9XtoAEEI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2022

Siirt'te 3 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de, Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt Pervari Bestler Dereler-Herekol Bölgesi Dişlitepe mevkii kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.