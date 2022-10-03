AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

Çelik, Onur Şener'in, istek parçasını söylemediği gerekçesiyle öldürülmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hukuki sürecin yakından takip edileceğini söyleyen Çelik, şunları söyledi:

"Gerek çalıştıkları bakanlık, gerekirse kurum, hukuki süreçten ayrı olarak da kendi işlemlerini gerçekleştirecekler. Bu canavarca hislerle gerçekleştirilmiş lanetlenmesi gereken bir cinayet. Lanetliyoruz, bütün hukuki süreci yakından takip edeceğiz."

Gazetecilerin, zanlıların memuriyetten ihraç edilmesine ilişkin sorularını yanıtlayan Çelik, "Yargı süreci devam ederken, kurumlar gerekli adımları en net bir biçimde atacaklar" ifadelerini kullandı.

[Ankara’da müzisyen cinayeti] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu canavarca hislerle gerçekleştirilmiş lanetlenmesi gereken bir cinayet. Lanetliyoruz, bütün hukuki süreci yakından takip edeceğiz. pic.twitter.com/1BCjHbPOOn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 3, 2022

Çelik, Onur Şener'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.