Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Beledveyne şehrinde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Somali’nin Beledveyne şehrinde bugün gerçekleştirilen terör saldırılarında, aralarında bölgesel yönetim yetkililerinin ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Somali'de bomba yüklü araçlarla düzenlenen üç intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Etiketler: Somali Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı
Son Haberler
- 19:44
- 19:33
- 19:20
- 19:26
- 19:13
Sıradaki Haber
Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz