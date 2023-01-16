İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Piantedosi ve beraberindeki heyeti bakanlık girişinde törenle karşıladı. Şeref defterinin imzalanmasının ardından Soylu ve Piantedosi, bir süre baş başa görüştü.

Daha sonra Soylu ve Piantedosi başkanlığındaki heyetler arası görüşmeler, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) devam etti.

Bakan Soylu'nun, Piantedosi'ye GAMER'i tanıtmasının ardından iki bakan Türkiye ve İtalya arasında "Emniyet Genel Müdürlüğünden Uzmanların İtalya'da Geçici Görevlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı imzaladı.

İmza töreninde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin İtalya ile sürekli iyileşen ve gelişen ilişkilerinin bulunduğunu hatırlattı.

Piantedosi'yle görüşmelerinin verimli geçtiğini, güvenlik ve göç olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Kaçak göç ile mücadelemizi, İtalya ile oluşturduğumuz ortak mekanizma ile devam ettiriyoruz. 2022'de bu konuda hepimiz güçlü bir gayret ortaya koyduk. 2023 yılında bu devam edecek. Aynı zamanda göçmen kaçakçılığı ve göç akımı ile mücadelenin dışında terörle mücadele dahil olmak üzere, organize suçlar, sınır aşan suçlar ve uyuşturucu ile mücadelede, İtalya ve Türkiye arasında çok sıkı bir işbirliği ve ilişki söz konusudur."

İki ülke arasında 6 ortak operasyon yürütülüyor

İtalya ve Türkiye güvenlik güçlerinin birbirleriyle temas halinde ve suçlulara anında müdahale edebilme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Soylu, şu anda 6 uyuşturucu operasyonunun Türk ve İtalyan güvenlik güçlerince yürütüldüğünü belirterek, İtalya'nın yapıcı tavrının kendilerine de motivasyon sağladığını söyledi.

Soylu, "Karşı karşıya kaldığı tehlikeleri her ülkenin tek başına göğüslemesi bu süreçte çok kolay değildir. Devletler ve dostlar arasındaki bu ilişkiler, suç ve suçluyla mücadelede devletleri ve milletleri egemen kılacaktır." diye konuştu.

Süleyman Soylu, İtalyan mevkidaşı ile mutabakata vardıkları konularda başarılı işler ortaya koyacaklarını, bunun da uluslararası istikrara katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Suç örgütü elebaşının yakalandığı haberini Türkiye'de aldı

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise konuşmasına, İtalya'da uzun yıllardır aranan organize suç örgütü elebaşı Matteo Messina Denaro'nun, bu sabah İtalyan güvenlik güçlerince Palermo kentinde yakalanmasına atıfta bulunarak başladı.

Bugünün kendileri için önemli bir gün olduğunu belirten Piantedosi, "Uzun yıllardır saklı kalmış olan bir kaçağı, çok önemli bir suç örgütünün önde gelen ismini tutuklamış olmanın haberini ülkenize geldiğim sırada aldım." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu da Türkiye ziyareti sırasında aldığı haber nedeniyle İtalyan mevkidaşını tebrik etti.

Düzensiz göçle mücadelede insan hakları vurgusu

Türkiye ile İtalya'nın bin yılı aşan bir geçmişi bulunan ve aynı denize bakan iki ülke olduğunu vurgulayan Piantedosi, düzensiz göçle iradeli ve katı şekilde mücadele ederken, insan haklarından uzaklaşılmaması gerektiğini, Türkiye'de bunu gördüğünü dile getirdi.

Görüşmeler süresince Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü de eşlik etti.

Konuk heyette ise İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İtalya Emniyet Genel Müdürü Lamberto Giannini ile Göç ve Sınır Polisinden Sorumlu Direktör Guiseppe Claudio Galzerano ve diğer ilgililer yer aldı.