Türkiye ve İngiltere arasında "Suriye" toplantısı yapılacak

Suriye'nin yeniden inşası için atılacak adımlar değerlendirilecek. Ülkenin ekonomik kalkınması için,, yaptırımların ön koşulsuz kaldırılması gündeme getirilecek.

Türkiye ile İngiltere arasında Ankara'da Suriye konulu istişarede bulunulacak.

İstişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer başkanlığında yürütülecek.

Suriye başta olmak üzere ortak gündemde yer alan bölgesel konular ele alınacak. Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, Türkiye'nin Suriye'ye dair görüş ve beklentilerini aktarması bekleniyor.

İstişarelerde, Suriye'de ulusal uzlaşıyı teşvik eden adımların uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önemi vurgulanacak. Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için yaptırımların ön koşulsuz kaldırılmasının gerekliliği gündeme getirilecek.

Suriye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığına dikkat çekilecek. İsrail'in, Suriye'nin egemenliğini ihlal ve tehdit eden eylemleri masaya yatırılacak. Bu eylemlerin durdurulması gerektiğine odaklanılması bekleniyor.