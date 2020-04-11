Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye ve dünyada koronavirüsle ilgili son rakamlar
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor. Peki, salgında son durum ne? İletişim Başkanlığı, Türkiye ve dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (COVID-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını paylaştı.
İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19'un ulaştığı rakamlar açıklandı.
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 687 bini geçtiği, 102 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 375 binden fazla kişinin de iyileştiği aktarıldı.
Ülkelere göre koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
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