İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19'un ulaştığı rakamlar açıklandı.

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 687 bini geçtiği, 102 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 375 binden fazla kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Ülkelere göre koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: