Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ve Azerbaycan'dan Laçın'da ortak askeri tatbikat
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye ve Azerbaycan askerleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde ortak tatbikata başladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatların temel amacının, iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar verme ile birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi.
Tatbikatta, modern savaş ekipmanları ve diğer askeri teçhizatı, zorlu arazilerde kullanma becerilerini geliştirmeye özel önem verildiği kaydedildi.
Etiketler: Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri
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