Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THK Başkanı Aşçı görevinden ayrılıyor
Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevden ayrılmak için Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden ayrılmak için başvuruda bulundu.
Aşçı, Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi.
Son Haberler
- 17:29
- 17:23
- 17:22
- 17:15
- 17:10
Sıradaki Haber
CHP'den Tanju Özcan kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz