Türkiye ve ABD anlaştı: PKK/YPG çekilmeye başladı17 Ekim 2019 Perşembe 20:36 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 21:00
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile Türkiye'nin anlaştığını belirterek, "120 saat içinde YPG güvenli alandan çekilecektir. ABD ve Türkiye güvenli bölge için çalışacak. Ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek." dedi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beştepe'deki görüşmenin ardından açıklama yaptı.
Pence'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
- ABD ve Türkiye ateşkese karar vermiştir. Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir.
- 120 saat içinde YPG güvenli alandan çekilecektir. Harekat çekilmenin ardından duracak.
- Suriye'nin sınırında güvenlik sağlanacaktır. ABD ve Türkiye güvenli bölge için çalışacak.
- Türkiye ve ABD, DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardı.
- Ekonomik yaptırımlar geri çekilecek.
- Türkiye olan taahhüdümüz içerisinde YPG üyeleri ile çalışacağımız hususu var. Bu sayede 120 saat içerisinde geri çekilme tamamlanacak. Bu 120 saat başladı. Geri çekileceği nokta sınırın 20 mil güneyi.
- YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi.
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