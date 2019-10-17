ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beştepe'deki görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Pence'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

- ABD ve Türkiye ateşkese karar vermiştir. Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir.

- 120 saat içinde YPG güvenli alandan çekilecektir. Harekat çekilmenin ardından duracak.

- Suriye'nin sınırında güvenlik sağlanacaktır. ABD ve Türkiye güvenli bölge için çalışacak.

- Türkiye ve ABD, DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardı.

- Ekonomik yaptırımlar geri çekilecek.

- Türkiye olan taahhüdümüz içerisinde YPG üyeleri ile çalışacağımız hususu var. Bu sayede 120 saat içerisinde geri çekilme tamamlanacak. Bu 120 saat başladı. Geri çekileceği nokta sınırın 20 mil güneyi.

- YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi.

Ayrıntılar geliyor...