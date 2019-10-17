Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, PKK/YPG terör örgütü tarafından zorla savaştırılan ve Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye giren Türk askerine teslim olan bir gencin daha görüntüsü paylaşıldı.

İsmi verilmeyen genç, şunları kaydetti:

“Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/YPG beni yakaladı. Zorla silah verdiler. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi.”

Kaynak: TRT Haber