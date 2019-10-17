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Teslim olan terörist, örgütün acımasız yüzünü anlattı17 Ekim 2019 Perşembe 19:41 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 19:47
PKK/YPG terör örgütünce Suriye'nin kuzeyinde zorla savaştırılan genç, Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye giren Türk ordusuna sığındı. Teslim olan terörist ailesi ile tehdit edilerek zorla terör örgütü saflarına katılmaya zorlandığını anlattı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, PKK/YPG terör örgütü tarafından zorla savaştırılan ve Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye giren Türk askerine teslim olan bir gencin daha görüntüsü paylaşıldı.
İsmi verilmeyen genç, şunları kaydetti:
“Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/YPG beni yakaladı. Zorla silah verdiler. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi.”
Kaynak: TRT Haber