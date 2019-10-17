Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle harekatı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rasulayn ve çevresinde hayatın bir an önce normale dönebilmesi için güvenlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Komandolar, meskun mahal operasyonu ve arama tarama çalışmalarında başarıyla görev yapıyor.

Timler, mayın arama dedektörü ile yol ve kaldırımlarda tarama yaparken şüpheli görülen cisimler uzman ekiplerce etkisiz hale getiriliyor.

Kaynak: TRT Haber