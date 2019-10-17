Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 702 oldu.

9 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 702 oldu. #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/KVordvkwOw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2019

9. gününü de geride bırakan operasyonda şimdiye kadar Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile 1 belde ve 56 köy PKK/YPG'den kurtarıldı. Bin 342 kilometrekarelik alan terör örgütü unsurlarından temizlendi.

Öte yandan Fırat'ın doğusunda teröristlerle birlikte hareket eden Arapların büyük bölümü PKK/YPG'ye desteğini çekmeye başladı. Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu.

Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği tespit edilirken, Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti.

Kaynak: TRT Haber