Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) yapılan açıklamada, dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan bir meteor görüntülendiği hatırlatıldı.

Bu gök cisimlerinin kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır. Birçok meteorun rengine, onlardaki metal atomlarından yayılan ışık (mavi, yeşil ve sarı) ile havadaki atomlar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur.

Metal atomları, sodyum lambalarındaki gibi ışık yayar. Sodyum (Na) atımları turuncu-sarı bir ışık verir, demir (Fe) atomları sarı bir ışık, magnezyum (Mg) yeşil baskın ışık yayar. İyonize kalsiyum (Ca+) atomları, atmosferik nitrojen (N) ve oksijen atomları (O) ve molekülleri kırmızı bir ışık verirken mor bir renk tonunda da görülebilir"