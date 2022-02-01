Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Bozdağ HSK üyelerini kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bakan Bozdağ, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci ve üyelerle Adalet Bakanlığında görüştü.
Ekinci ve üyeler, Bozdağ'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ
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