Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 12:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tapuda rüşvet operasyonunda ikinci dalga: 12 gözaltı
İstanbul Şile'de başlatılan tapuda rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 12 kişi adliye sevk edildi.
Ekim ayında, tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet aldıkları belirlenen görevlilere yönelik operasyonda 86 şüpheli gözaltına alınmıştı
Şile tapu müdürünün ve memurlarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.
İstanbul’da bu kez aynı soruşturmada rüşvet verip tapu işlemlerini hızlandıran kişilere yönelik operasyon başlatıldı.
Gözaltı kararı verilen 13 kişiden 12'si yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Tapu ve Kadastro Dolandırıcılık İstanbul
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