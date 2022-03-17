Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, UNCITRAL üyeliğine yeniden seçildiğini duyurdu.

UNCITRAL'in 2022-2028 dönemi üyelik seçimleri 15 Mart'ta BM Genel Kurulu'nda yapıldı.

'Uluslararası ticareti kolaylaştıran bir hukuki çerçeve oluşturulması önemli'

Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu (WEOG) içerisinde sağlanan oydaşma temelinde Türkiye'nin söz konusu dönem için yeniden seçildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik alanda karşılıklı bağımlılığın giderek arttığı günümüzde, uluslararası ticareti kolaylaştıran bir hukuki çerçeve oluşturulması önem taşımaktadır. UNCITRAL, uluslararası ticaret hukukunun uyumlaştırılmasını ve yeknesak hale getirilmesini teşvik ederek bu yönde bir hukuki çerçevenin ortaya konulmasında temel bir rol oynamaktadır."

Açıklamada, Türkiye'nin uluslararası ticari iş birliğinin ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin teşviki ile barış ve güvenliğin sürdürülmesinde oynadığı önemli rolü göz önünde bulundurarak, UNCITRAL kapsamındaki çalışmalara etkin katkı sunmaya devam edeceği aktarıldı.