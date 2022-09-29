Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 17:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na seçildi
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz, UAEA Yönetim Kurulu'na 2022-2024 döneminde görev almak üzere seçilmiştir. UAEA'nın Viyana'da düzenlenmekte olan 66'ncı Genel Konferansı'nda bugün yapılan seçimler neticesinde ülkemiz, Batı Avrupa Grubu'ndan Danimarka ile birlikte bu görevi üstlenmiştir. Ülkemizin UAEA Yönetim Kurulu üyeliği, Ajans'ın mevcut konjonktürde önemi daha da artan çalışmalarına ve amaçlarına katkı sağlamaya dair güçlü irademizi ortaya koymaktadır."
Türkiye Yönetim Kurulu’nda son olarak 2015-2017 yıllarında görev almıştı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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