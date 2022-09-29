Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kurum: Ardahan Göle'de hasar tespit çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iki gün önce deprem meydana gelen Ardahan Göle'de hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Kurum, açıklamasında, "Ardahan Göle'deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hasar tespitleri hızlıca tamamlayıp adımlarımızı atacağız" sözlerine yer verdi.
Ardahan Göle’deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada.— Murat KURUM (@murat_kurum) September 29, 2022
Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor.
44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var.
Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz.
Hasar tespitleri hızlıca tamamlayıp, adımlarımızı atacağız.
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