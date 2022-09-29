Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında istişareler devam ediyor. İki ülkenin bakan yardımcıları ve beraberindeki heyetler Washington'da bir araya geldi.

Görüşmelerde, savunma alanında iş birliği ve ekonomide atılacak ortak adımlar konuşuldu.

Hem ikili ilişkilerin, hem de bölgesel gelişmelerin gözden geçirildiği toplantıda, Birleşmiş Milletler Zirvesi marjında New York'ta bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın görüşmesine de zemin hazırlandı.

F-16 sürecinin olumlu sonlandırılması temennisi yinelendi

NATO müttefiki iki ülke arasındaki savunma ortaklığının güçlendirilmesine dair ortak taahhütler toplantıda teyit edildi.

Türkiye, F-16 sürecinin uzatılmaması ve olumlu bir şekilde sonlandırılması temennisini yineledi.

Yunanistan'ın ihlallere son vermesi gerektiği vurgulandı

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim de gündemdeydi. Türk heyeti diplomatik görüşmelerden kaçan tarafın Yunanistan olduğunu hatırlattı, ihlallere son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Suriye ile ilgili ABD ve Türkiye arasındaki görüş ayrılıkları da değerlendirildi. Türkiye, Suriye’deki PYD/YPG varlığının kendisi için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu ve gerekli gördüğü önlemleri alacağını kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı ile Türkiye'nin barışçıl çözüm için sarf ettiği çabalar anlatıldı. ABD tarafı tahıl anlaşması dahil Türkiye’nin ara buluculuk çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.