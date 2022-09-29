Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu.

Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, onların egemenlik haklarına son derece saygılı olduklarını belirterek, "Suriyeliler bizim kardeşimiz, Iraklılar bizim kardeşimiz. Bunda hiçbir sorun yok. Bizim meselemiz teröristler. Biz teröristlerin peşindeyiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek." dedi.

2019'dan sonra Pençe Harekatlarının başladığını aktaran Akar, bunların da sonuncusu olan Pençe-Kilit'in şu anda Zap'ta devam ettiğini ifade etti.

Büyük bir azimle, kararlılıkla teröristlerin hedef alındığını söyleyen Akar, "27'sinde Türk Silahlı Kuvvetleri gitti, 140 kilometre girdi, Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, barınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu ve tahrip etti. Bu devam edecek. Gerçekten daha önce Mehmetçik girilemez denilen yerler, çıkılamaz denilen ne varsa bunların hepsine Mehmetçik girdi çıktı, her tarafı tek tek temizlemeye devam ediyor." diye konuştu.