Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkımlara sebebiyet veren 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği depremler sonrası devletin tüm kurumları seferberlik halinde yaraları sarmak için harekete geçti.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin oluşturulacağını açıkladı.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ön toplantısı 3 Mart'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.

İkinci toplantı Gaziantep'te başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında II. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli toplantısı bugün Gaziantep Afet Koordinasyon İl Müdürlüğü’nde saat 14.30’da başladı.

Toplantıya Başkanlık eden Bakan Kurum, “Bilim insanlarımız, uzmanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımızla birlikte ortak kararlar çerçevesinde hızlı hareket etmek zorundayız.” diyerek toplantıyı başlattı. Toplantıda deprem sonrası ortaya çıkan durumun yönetimi, ihya ve yeniden inşa sürecinde uygulanacak politikalar ile tüm afetlere karşı dirençli şehirlerin oluşturulması konuşulacak.

Toplantıda deprem dışında başta yangın, sel, heyelan, olmak üzere iklim krizine bağlı afetlerle mücadele politikalarının da belirlenmesi için çalışmalar yapılacak. Bu noktada Bakan Kurum’un açılış konuşmasıyla başlayan kurulun bu ikinci toplantısında şehirlerin ihya ve inşasından mekansal planlama, hasar tespitten tarihi ve kültürel mirasın korunmasına; akıllı şehirlerden enkaz ve atık yönetimine; iklim dostu şehirlerden kriz yönetimi ve iletişimine kadar farklı alt kurulların oluşturulması bekleniyor. İçerisinde inşaat mühendisi, jeolog, şehir plancısı, sosyolog, mimar, kentsel dönüşüm uzmanı, atık yönetimi, iklim değişikliği ve iletişim uzmanlarının olduğu Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Çalışma kurulları bu sürecin yönetiminde ektin bir rol oynayacak.

Bakan Kurum, toplantı sonrası alınan kararlarla ilgili bir basın açıklaması yapacak.