Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için düzenlenen yardım programı tüm televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanıyor.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın, tüm kanallarda aynı anda ekranlara geliyor.

200 televizyon ile 562 radyo katılıyor

Ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 562 radyo katılıyor. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılıyor.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor.

“Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya da mesaj göndererek AFAD'a 50 TL, 2668'e mesaj göndererek Kızılay'a 50 TL bağışta bulunulabiliyor.

0212 707 01 00 telefon numarasını arayarak bağışta bulunabilirsiniz.

Şimdiye kadar toplanılan bağış miktarı 7 milyar 432 milyon 900 bin lira

Önemli bağış miktarları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak yayına bağlanarak şu açıklamayı yaptı:

"Kahramanmaraş'ımızın 2 ayrı ilçesinde 9 saat arayla yaşadığımız deprem hepimizin yüreğini yakan can kayıplarına yol açmıştyır. Fevkalade bir mücadeleyle ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız herkese şükranlarımı sunuyorum. Kolları sıvadık Mart ayı başı itibarıyla 30 bin konutun temelini atarak inşaate başlıyoruz. İnsanımızın güvenle, huzurla oturacağı konutları yaparak bunun da üstesinden geleceğiz. Kabine üyeleri ve kabine toplantısına iştirak eden kamu görevlileri olarak şahsımızın ve arkadaşlarımızın maaşlarından yaptıkları taahhütler ve iş insanı bakanlarımızın katkılarıyla depremzedeler için AFAD'a toplamda 136 milyon 589 bin lira bağışta yardımda bulunduk. Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır. Bugün inşallah tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. İlk başta Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan 100 milyar lira olarak bir destek verdik, bundan sonra da aynı şekilde konutların yapımı sırasında da bu destek devam edecektir. Bir yıl içinde bu konutları tamamlayacağız ve sahiplerine teslim edeceğiz."

Zirve Holding Turkuvaz Medya grubu adına 700 milyon TL bağış yapıldı.

Türk Telekom CEO Ümit Önal, Türk Telekom adına 2 milyar TL adına bağış yaptıklarını açıkladı.

Borsa İstanbul grubu 2 milyar TL bağışta bulundu.

Nihat Hatipoğlu 200 bin TL bağış yaptı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik adına 2 milyar TL'lik bir destekte bulunduklarını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 200 bin TL bağışta bulunduğunu ifade etti.

Depremde çok sayıda yakınını kaybeden ve ismini vermek istemeyen bir iş insanı 50 milyon TL bağışta bulundu.

Zorlu Holding CEO Ömer Yüngül, Zorlu Holding adına 30 milyon TL bağışta bulunduklarını söyledi.

Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı 50 milyon TL yardımda bulunduklarını açıkladı.

Avrupa Konutları-Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinkaya, Avrupa Konutları-Artaş Grubu adına 20 milyon TL yardımda bulundu.

BİLFEN Okulları 1 milyon TL bağışladılar.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen'a bağlı sendikalar olarak 10 milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon olarak tüm çalışanların birer maaş ve konfederasyon yönetim kurulu olarak ayrıca 10 milyon TL bağışladıklarını duyurdu.