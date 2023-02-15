AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı.

Sözcü Çelik, deprem yardımlarıyla ilgili, "10'ar bin liralık yardım hesaplara yatırılmaya başlandı. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor" dedi.

Çelik, "Yağma söz konusu olduğunda vatandaşlarımızdan istirhamımız, hiç kimse kendisi müdahale etmesin, muhakkak suretle güvenlik güçlerimize haber versinler" diye konuştu.

Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bu toplantıyı yaptıktan sonra arkadaşlarımız afet bölgelerine dönecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilerleyen günlerde afet bölgelerine ikinci bir ziyareti olacak."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ'ın da depremden etkilenen 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirileceğini söyledi.