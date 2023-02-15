Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
AFAD 'öncelikli ihtiyaç malzemeleri' listesi yayımladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşların Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere yapılacakları ayni yardımlara ilişkin "öncelikli ihtiyaç malzemeleri" listesi yayımladı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, belirlenen "ihtiyaç malzemeleri" listesinde battaniye, çadır, kişisel bakım kiti, kahvaltılık, uyku tulumu, hijyen kolisi, kuru gıda, gıda kolisi, jeneratör, tüplü ısıtıcı, odun-kömür sobası, harici şarj cihazı, seyyar tuvalet ve banyo, elektrikli ısıtıcı, büyük ve küçük tüp, yatak, çocuk ve yetişkin montu, iç giyim, içlik, bot, polar, çocuk ve yetişkin bezi, bebek maması, hazır gıda, konserve gıda, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık bulunuyor.
Vatandaşlar, deprem bölgelerine yapılacakları tüm ayni bağışlar için valiliklere ve kaymakamlıklara başvuruda bulunabiliyor.
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