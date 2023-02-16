Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta Türkiye'nin, asrın en büyük felaketlerinden birini yaşadığı ifade edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra "devlet-millet el ele" seferber olarak, büyük bir dayanışma ve birliktelik örneği gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşacak, yaralarımızı el birliğiyle saracağız. Bu birlikteliğin en somut ve güzel örneklerinden birini dün akşam ulusal, bölgesel ve yerel televizyon ile radyolarda ortak yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' programında bir kez daha gördük. Milletimizin ve kurumlarımızın yardım kampanyamıza gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür eder, aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunarız. Her zaman olduğu gibi, bugün de biriz, beraberiz."