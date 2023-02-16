Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 09:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"İspanyol devriyesi" iddialarına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığı, "İspanya ordusunun İskenderun'da devriye görevi gerçekleştirdiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, "İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi" yaptığına ilişkin iddia yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerdeki araçların depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekilen görüntüler olduğunu açıkladı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Deprem Hatay
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