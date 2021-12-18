Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 19:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye, Suriyeli savaş mağdurlarını sıcak yuvaya kavuşturuyor
Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye, sivillere kucak açtı. Son 2 yılda İdlib ve Azez bölgesinde 30 bin briket ev inşa edildi. Zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi veren Suriyeli ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
Türkiye, yaşam mücadelesi veren Suriyeli siviller için farklı projeler üretiyor. Onlardan biri de Suriye sınırında inşa edilen briket evler
Savaş mağdurlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 2020 yılında "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" sloganıyla harekete geçildi.
Briket evler mağdurlara yuva oldu
AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle savaş mağdurlarının yaraları sarıldı.
Son 2 yılda 30 bin briket ev inşa edildi. 200 bin Suriyeli aile bu evlere yerleştirildi. 52 bin briket evin tamamlanmasıyla 600 bin sivil sıcak bir yuvaya kavuşacak.
Acının dinmediği ülke Suriye'de 11 yılda 13 milyon sivil yerinden yurdundan oldu. 600 bin sivil yaşamını yitirdi.
Etiketler: Suriye Suriye Krizi Suriye Savaşı
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