TRT Haber 29.05.2026 09:43

Türkiye, Solingen faciasında hayatını kaybedenleri andı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 33 yıl önce düzenlenen Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Türkiye, Solingen faciasında hayatını kaybedenleri andı

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, 33 yıl önceki ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden 5 vatandaş saygı ve rahmetle anıldı.

"Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla örnek bir duruş sergileyen, 2022 yılında kaybettiğimiz Bilge Ana Mevlüde Genç'i de bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadeleri kullanılan paylaşımda, Türkiye'nin, yükselişe geçen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdüreceği mesajı verildi.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Irkçı kundaklama saldırısında 5 evladını yitirmesine rağmen yıllarca Türk ve Alman toplumunun birlik ve beraberliğine yönelik mesajlar veren Mevlüde Genç, 30 Ekim 2022'de hayatını kaybetmişti.

