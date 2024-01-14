Türkiye sandığa gidiyor: Listede adı olmayanlar ne yapmalı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi işliyor...

Seçmen listeleri, 4 Ocak itibarıyla askıya çıkarılmıştı. Seçmenler isimlerini, 17 Ocak Çarşamba saat 17.00'a kadar kontrol edebilecek. Listede ismini bulamayanlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak.

Seçmen kaydı sorgulama işlemleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapılabilecek.

Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi 4 Ocak’ta başlamıştı. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek. Yine seçmenlerin bağlı bulundukları muhtarlıklarda seçmen listeleri de bu tarihe kadar askıda kalmaya devam edecek.

Seçmen bilgi kağıdı 29 Şubat'ta dağıtılmaya başlanacak

Seçmen niteliği olduğu halde, listede adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek.

Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına ise 29 Şubat'ta başlanacak.

Haber: Mücahit Dereli

Kamera: Hakan Aykaç