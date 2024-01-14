Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 7 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Mehmetçik teröristi hendeklere gömüyor"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Tüm bölgelerde Mehmetçik, PKK’lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Şehit haberi alındıktan sonra toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.
Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2024
Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Yi30b2gt5N