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Gündem
TRT Haber 14.01.2024 13:02

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 7 PKK'lı terörist etkisiz

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylece toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 7 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

"Mehmetçik teröristi hendeklere gömüyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Tüm bölgelerde Mehmetçik, PKK’lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Şehit haberi alındıktan sonra toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu. 

 

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PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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