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Gündem
TRT Haber 14.01.2024 12:53

Faruk Beşer yaşamını yitirdi

İslam hukukçusu, ilahiyatçı, akademisyen ve yazar Faruk Beşer yaşamını yitirdi.

Faruk Beşer yaşamını yitirdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekanı cennet, derecesi ali olsun. İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere talebelerine ve bütün sevenlerine sabırlar diliyorum." 

TBMM Başkanı Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Faruk Beşer'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı:

"Dâr-ı bekâya irtihal eden İslam Hukuku hocası, Prof. Dr. Faruk Beşer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Değerli bir alim, yazar ve akademisyen idi. Mekânı cennet olsun."

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