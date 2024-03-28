Türkiye pazar günü sandığa gidecek

Pusulalar basıldı, seçmen kağıtları dağıtıldı, sandıklar hazır...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine artık çok az bir zaman kaldı

Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde 34 siyasi partiden adayların yanı sıra bağımsız adaylar da yarışacak.

Yaklaşık 61 milyon seçmen oy kullanacak

Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak.

30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek.

Seçim araç gereçleri hazır

Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları hazırlandı.

İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına yarın teslim edilecek. Seçim görevlileriyle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak.

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltma işlemi de yine yarın bitmiş olacak.

Malzeme torbaları sorumlulara yarın teslim edilecek

İl ve ilçe merkezlerinde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00'te malzeme torbaları görevlendirilen bina sorumlularına teslim edilecek.

Bina sorumluları da bu torbaları, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla, sandık çevrelerine götürerek sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı verecek.

Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ise malzeme torbaları, oy verme günü sandık kurulu başkanlarına ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca teslim edilecek.