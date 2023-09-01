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Gündem
AA 01.09.2023 22:21

Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın kuzeyindeki Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınadı.

Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki terör saldırısını şiddetle kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinin Jani Khel alanında askeri bir konvoyun geçişi sırasında düzenlenen intihar saldırısında dokuz askerin şehit olduğunu, beşinin yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik" ifadesine yer verildi.

Söz konusu saldırının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye olarak, kardeş Pakistan'ın terörle mücadelesinde yanında olduğumuzu tekrarlıyoruz. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 9 asker hayatını kaybetmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Pakistan Terör Saldırısı
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