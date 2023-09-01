Bakan Tunç: Ara buluculukta ilk günden 494 başvuru yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yeni adli yıl bugün itibarıyla başladı. Yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyorum ve başarılarla dolu bir yıl olarak geçmesini temenni ediyoruz.

Önceki yasama dönemlerinde yargıyla ilgili önemli mevzuat düzenlemelerini bugüne kadar hayata geçirdik. 21 yıl önce yargı sistemimiz neydi diye baktığımızda, çok daha ileriye gittiğimizi görüyoruz. Hukuk durağan değil, önemli ilerlemeler sağladık.

"Bütün siyasi partiler yeni anayasa için mutabık"

Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin artık ikinci yüzyılda Türkiye üzerine yeni bir anayasa yakışır dedi. Demokratik, sivil özgürlükçü vatandaşın haklarını tam anlamıyla ortaya koyan, devletin görevleri tam anlamıyla ortaya koyan toplum sözleşmesi diyebileceğimiz yeni sivil bir anayasaya milletimizi kavuşturmak istiyoruz.

Bütün siyasi partiler Meclis'te grubu bulunan, bulunmayan herkes, yeni anayasanın yapılması hususunda mutabık. Tabi burada önemli olan bir uzlaşmanın sağlanması ki bu uzlaşmayı sağlamak zorundayız. Tüm siyasi partilerin bu millete olan borcu. Tabi biz bunda öncülük yapmak istiyoruz

Artık 'Türkiye Yüzyılı'ndayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin de ikinci kabinesi. İlk hedefimiz, Türkiye Yüzyılına yaraşır bir yargı reformu stratejisini ortaya koymak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Demokratik, sivil, özgürlükçü, vatandaşın haklarını tam anlamıyla ortaya koyan yeni bir anayasaya milletimizi kavuşturmak istiyoruz.https://t.co/XM6KdcPUjz pic.twitter.com/CVIiWzlFng — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2023

Başörtüsüne anayasal güvence

Bu teklif seçimlere gitmeden önce Meclis gündemine gelmişti. Anayasa teklifimize Meclis Komisyonu'nda itirazlar var.

Yeni yasama yılında ilk işlerimizden biri bu olacak. İnşallah başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunmasıyla ilgili maddeleri hayata geçireceğiz.

Zorunlu ara buluculuk dönemi

8. Yargı Paketinde zorunlu ara buluculuk sistemini genişlettik. Bunlar da kira, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku, tarımsal hizmet gibi konular.

Toplam 494 başvuru yapıldı

Bugün itibari ile uygulama başladı. Uygulamaya baktığımız zaman bugün itibari ile son rakamları aldım. Bir gün boyunca ne kadar başvuru olmuş bu uyuşmazlıklar bakımından; toplamda 494 başvuru olmuş. Bu dava türlerinde kira uyuşmazlığında 438 başvuru, ortaklığın giderilmesi ve uyuşmazlıklardan kaynaklı 19, kat mülkiyeti anlaşmazlıklarında 32, komşuluk hukuku anlaşmazlıklarından 4, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 1 başvuru olmuş.

Hem yargı işi günü azaltan hem de tarafların daha barışçıl dostane ve az masrafla daha hızlı sonuç almasını sağlayan bir sistem. Kapsamını yeni dönemde daha da genişletebiliriz yargı reformu strateji bölgelerinde insan hakları eylem planları hazırlanırken bazı dava türleri bakımından bu uygulamalar genişletilebilir bunlardan bir tanesi aile hukuyla ilgili.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bugün başlayan ara buluculuk dönemi için toplam 494 başvuru oldu. Yargının iş yükünü azaltacak, hızlı sonuç alınabilecek.https://t.co/XM6KdcPUjz pic.twitter.com/NnCcgiCTlp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2023

Aile hukuku önemli. Türkiye Adalet Akademimiz bir sempozyum düzenleyecek. Bu sempozyumlardan biri de aile hukuku ile ilgili. Yine aile hukuku ile ilgili önemli isimleri sempozyuma davet edeceğiz. Aile Bakanlığımızla da istişaredeyiz.

Boşanma ve tazminat konularını ayrı değerlendirebiliriz. Ama bu kesin değil, sempozyumdan çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz.

Deprem bölgesindeki davalar

Deprem bölgesini sürekli ziyaret ediyoruz. Oralardaki çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Tüm bakanlarımız kendi alanlarında incelemeler yapıyor.

Özellikle deprem anından itibaren Adalet Bakanlığımız 7/24 bir kriz merkezi kurdu. Öncelikle orada yapılması gereken delil tespitleriydi. Kimler sorumluysa ceza anlamında yargı gerekli kararları verecektir.

Deprem bölgesinde ilk etapta 974 hakim ve savcı görevlendirildi. 538 adli tıp personeli, 750 bilirkişi görevlendirdik. Toplamda 984 bilirkişi görevlendirdik. Karot örnekleri alındı.

Hasar tespitine karşı açılan davalar var. Toplamda 27 bin 124 dava açıldı. Adli yıl da başladı, yargılama süreci hızlandırılacak.