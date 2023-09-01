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HABER GİRİŞ
01.09.2023 17:49
, 01.09.2023 17:58
SON GÜNCELLEME
01.09.2023 17:58
Bakan Fidan Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Görüşmede, tahıl anlaşması ve Suriye'deki ortak çalışma ele alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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