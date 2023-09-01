Parçalı Bulutlu 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.09.2023 17:49

Bakan Fidan Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Görüşmede, tahıl anlaşması ve Suriye'deki ortak çalışma ele alındı.

Bakan Fidan Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Hakan Fidan Rusya
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜRK-İŞ'e ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:51
Rusya’nın Ay yüzeyine çarpan uzay aracı 10 metre çapında krater oluşturdu
17:52
Paris sokaklarında kiralık scooterlar kaldırıldı
17:41
Domuz avına giden adam yanlışlıkla kendini vurarak hayatını kaybetti
17:47
Av sezonu bereketli başladı: Tezgahlar balıkla doldu
17:37
ABD'de müebbet hapis cezası alan mahkum hapishaneden firar etti
17:26
Konya'da abart egzozlu 241 araca 530 bin lira ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Ankara'da
FOTO FOKUS
Yolda yürürken telefonu bir anda yanmaya başladı: O anlar kamerada
Yolda yürürken telefonu bir anda yanmaya başladı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ