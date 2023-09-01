TRT Genel Müdürü Sobacı TEKNOFEST'i ziyaret etti

TEKNOFEST’in 3’üncü gününde de TRT stantları yoğun ilgi gördü. 3 farklı noktada bulunan stantlarda TRT yapımları ve platformları tanıtılıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı TEKNOFEST alanında, TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı oyuncuları ile TRT standında buluştu.

Sobacı, oyuncularla birlikte ziyaretçilere hediyeler dağıttı.

Mehmet Zahid Sobacı ardından, festival alanında bulunan TRT Radyo ve TRT Market stantlarını da ziyaret etti.

TRT Genel Müdürü Sobacı ayrıca TEKNOFEST alanında bulunan stantları gezdi, üniversite stantlarındaki projeler hakkında bilgi aldı.

TRT, resmi iletişim sponsoru olarak da TEKNOFEST coşkusunu dünyaya duyurmaya devam ediyor.