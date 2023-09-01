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Gündem
TRT Haber 01.09.2023 21:27

TRT Genel Müdürü Sobacı TEKNOFEST'i ziyaret etti

Görkemli açılışın ardından TEKNOFEST’in 3’üncü gününde de TRT stantlarına ilgi yoğundu. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TEKNOFEST alanında TRT stantlarını ziyaret etti. Sobacı alanda yer alan teknolojik ürünleri de yakından inceledi.

TEKNOFEST’in 3’üncü gününde de TRT stantları yoğun ilgi gördü. 3 farklı noktada bulunan stantlarda TRT yapımları ve platformları tanıtılıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı TEKNOFEST alanında, TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı oyuncuları ile TRT standında buluştu.

Sobacı, oyuncularla birlikte ziyaretçilere hediyeler dağıttı.

Mehmet Zahid Sobacı ardından, festival alanında bulunan TRT Radyo ve TRT Market stantlarını da ziyaret etti.

TRT Genel Müdürü Sobacı ayrıca TEKNOFEST alanında bulunan stantları gezdi, üniversite stantlarındaki projeler hakkında bilgi aldı.

TRT, resmi iletişim sponsoru olarak da TEKNOFEST coşkusunu dünyaya duyurmaya devam ediyor.

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Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı Teknofest TRT
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